Ветеран ВС РФ объяснил цель атаки на Белгородскую область

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Провокация в Белгородской области с заходом диверсантов на территорию России имеет своей целью посеять панику среди населения и добиться перетягивания войск с других участков фронта.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально Украина, во всяком случае на этом направлении, не рискнёт наносить какие-то серьёзные удары в силу того, что, если потребуется такой удар нанести, нужна серьёзная группировка. Эта группировка будет обнаружена и нашей разведкой с воздуха, и космической разведкой, тем более, это рядом с границей, мы сможем понять, что там собраны украинские войска. Хотя, в своё время киевский режим действительно достаточно грамотно собрал группировку возле Харькова, мы помним, и Херсона, и провёл операцию в стиле молниеносной войны. Возможно, у них и сейчас такой расчёт есть.

Но в том случае, если будет перейдена граница и будет попытка захвата территорий России в границах до 24 февраля прошлого года, на мой взгляд, ответ с нашей стороны будет более решительный и более серьёзный, и более кровавый для украинского режима», – сказал Кнутов.

По его словам, основная цель провокации – посеять панику и оттянуть российские войска с других участков.

«Поэтому, я здесь считаю, что это всё провокации как раз призванные создать панику внутри нашей страны, и, к сожалению, действительно эта паника возникает периодически, и основная цель этих провокаций оттянуть наши войска с других участков фронта», – считает полковник.