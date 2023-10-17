Ветеранам СВО с ампутированными ногами приходится ехать за инвалидностью в Москву

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Ветеранам СВО для получения инвалидности нужно ехать в Москву или Санкт-Петербург, поскольку там находятся профильные военно-медицинские учреждения. При этом у каждого второго ампутация конечностей, и в 80% случаев речь идет об ампутации ног.

Об этом на заседании «круглого стола» в Совете Федераций на тему «Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач» сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крайняя неравномерность военно-медицинских учреждений: более 80% освидетельствованных приходится у нас на три региона – это Московская область, 45% от всех признанных инвалидами, Санкт-Петербург 20% и город Москва 15,7% от всех признанных инвалидами из числа участников СВО. Все документы касаемо экспертизы формируются у нас внутри в электронном виде, тут же идёт размещение в федеральный реестр, как проводится освидетельствование, и, соответственно, весь набор необходимых выплат, которые у нас назначаются инвалидам. Я имею в виду – и социальная пенсия по инвалидности, и ЕДВ, и, собственно говоря, сведения о том, какие технические средства рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации – также становится доступными тем учреждениям, которые эти меры поддержки предоставляют», – пояснил замминистра.

«В отношении участников СВО не буду называть в открытом доступе цифры по количественному составу, но хочу сказать, что вот признано инвалидов с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это яркая проблема, это много, у нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно же, нет. Потому что основная причина для ампутации гражданских – это диабет, сосудистые отклонения, люди в возрасте, или ДТП. Здесь, конечно, это молодой возраст – и такой большой процент. Причём по верхним конечностям доля составляет около 20%, тоже беспрецедентно высокая. Среди гражданского населения – 1%, причем связано с травмами ДТП либо на производстве», – уточнил он.

Из всех освидетельствованных участников – 84% с рекомендациями и по обеспечению техническими средствами реабилитации. Причём всеми типами – это не только протезы, но и коляски, и специальная одежда и ортопедическая обувь.

«Применительно к протезам по верхним конечностям, как минимум, это три протезных изделия назначается в каждой индивидуальной программе: косметический протез, отдельно рабочий протез и отдельно активный протез. Это средний набор. Применительно к протезу с микропроцессорным управлением, у нас порядка 10% таких назначений по верхним конечностям. По нижним меньше, где-то 1,5%, всего несколько десятков. Пока сроки реабилитации достаточно короткие, и наши учёные и медики сходятся во мнении, что такие высокотехнологичные протезы показаны на более поздних стадиях реабилитации, от года и больше, когда уже первичные циклы пройдены, окончательно уже культя сформировалась и понятен реабилитационный путь», – пояснил Вовченко.

Первичное протезирование обеспечивает Министерство обороны. Все бойцы, кто проходит лечение в военно-медицинских учреждениях, обеспечиваются протезами, навыками их использования и всеми этапами медицинской реабилитации в учреждениях Минобороны.