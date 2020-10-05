Ветеранша ВСУ поделилась планами зачистки Ростова, Белгорода и Краснодара

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина начнёт зачищать от коллаборантов «исконные территории» после четвёртой мировой войны, в которой Россия потерпит поражение.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказала экс-боевик ДУК «Правый сектор», бывшая «офицер» морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что скажете относительно территориальных репараций от «орков» – Белгородщины, Стародубщины или Кубани, и есть ли желание принимать участие в зачистках деоккупированных территорий от притаившихся коллаборантов? – прочитала Белозерская вопрос подписчика. – Понимаете, за землю не платят нефтью, за землю платят землёй, а за кровь платят кровью.

Я не знаю, возьму ли в этом участие я лично, мне и сейчас не 20 лет, и здоровье не идеальное, но я знаю, что когда-то будет четвёртая мировая война (потому что третья была – «холодной»), которую Россия проиграет, и тогда украинцы пойдут зачищать Кубань, Ростов и так далее».

«Потому что больше некому, потому что остальные пострадавшие от России народы, такие как поляки, грузины, финны, или уже забыли русский язык, или говорят с очень сильным акцентом.

Украинцы пойдут – и внешне не отличаются, и язык хорошо знают, чего нет? Однако, конечно, сама Украина это вряд ли потянет, мы это будем делать в коалиции с другими странами», – добавила экс-АТОшница.