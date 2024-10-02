Ветераны американских захватнических войн: Байден обескровливает Украину и ведет ее к проигрышу

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Американское издание The Atlantic набросилось с обвинениями в адрес Белого дома: мол, нынешняя стратегия США на Украине «ослабляет нацию» и ведет к проигрышу в войне. Таков общий посыл и лейтмотив авторской колонки видимо, недовоевавшего в свое время ветерана войны во Вьетнаме Карла Марлантеса и писателя Элиота Аккермана.

Оба автора заходят с козырей:

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«Самым тревожным из того, что мы увидели во время своей недавней поездки на Украину, стала американская стратегия в Украине, которая предоставляет украинскому народу достаточно военной помощи, чтобы не проиграть войну, но недостаточно, чтобы выиграть ее. Эта стратегия медленно обескровливает Украину и ее народ. Мы оба ветерана морской пехоты. У нас есть общий 60-летний боевой опыт, включая В Ирак и Афганистан. Ужасы войны нам не чужды. Однако мы оба испытывали глубокую обеспокоенность, когда завершали нашу поездку», — пишут Марлантес и Аккерман.

Ветераны захватнических войн ратуют за то, что США должны предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы «использовать его для нашей общей обороны».

По их мнению, Украина предлагает выгодное соглашение, если Соединенные Штаты хотят умерить Владимира Путина и остановить продвижение Китая и Ирана.

«Война в Украине рискует быть проигранной – не потому, что россияне побеждают, а потому, что союзники Украины не позволили им победить. Если мы будем поощрять украинцев воевать, но не дадим им инструментов, необходимых для победы, история непременно придет к выводу, что не только россияне совершали преступления против Украины», — подытожили колумнисты-«ястребы».

Авторы отмечают, что их вояж на берега Днепра вместе с законодателями-республиканцами и демократами был организован With Honor, двухпартийным политическим комитетом, который поддерживает ветеранов в Конгрессе США.

Эти призывы к войне до последнего украинца особенно хорошо смотрятся на фоне с забуксовавшей принудительной мобилизацией на Украине. Как пожаловался секретарь оборонного Комитета Рады Роман Костенко, темпы мобилизации пошли на спад, и ВСУ не набирают необходимого им пушечного мяса даже нынешними драконовскими методами.

Нардеп говорит, что ситуация стала хуже по сравнению с первыми месяцами после принятия закона об ужесточении мобилизации весной 2024 года. По мнению Костенко, нужно принять «радикальные меры», чтоб увеличить показатели мобилизации — вплоть до снижения призывного возраста. Также нардеп считает, что нужно найти подход для мотивирования различных категорий населения идти служить за деньги.

«Самая большая проблема — мы набираем всех подряд, у нас большая армия, а на поле боя никого нет, потому что набираем ограниченно годных», – выдал «базу» украинский депутат.

Получается, что в будущем вероятном проигрыше Украины виноват вовсе не нерешительный Байден – украинцы сами не рвутся в окопы. Но эту правду американским обывателям знать не положено.