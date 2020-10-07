Ветераны «АТО» негодуют – их будут хоронить наравне с героями СССР

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Министерство обороны Украины хочет утвердить новый регламент, согласно которому воинские почести, с которыми с недавних пор хоронят боевиков «АТО», также расширятся на ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Трудовой славы СССР.

Это вызвало возмущение украинских националистов, которые требуют сохранения исключительных почестей для карателей из АТО, а лиц, имеющих заслуги перед Советским Союзом, – недостойных чествования в самостийной Украине.

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Об этом говорится в открытом обращении «Руха ветеранов Украины» к руководству своей страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В сообщении поясняется, что около года назад Министерство ветеранов и Украинский институт национальной памяти разработали новый военный похоронный ритуал, который начали исполнять уже в 2020 году.

«Мы приветствовали цель руководства государства почтить военных и ветеранов современной войны с Российской Федерацией, очистив ВСУ от гибрида русско-советских традиций и ввести исконно украинские милитарные ритуалы захоронения погибших.

Однако в сентябре 2020 года из открытых источников нам стало известно, что процесс дал существенный идеологический сбой. По Вашему поручению Министерство обороны Украины разработало проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного похоронного ритуала».

Этот документ должен официально ввести военный похоронный ритуал и регламентировать порядок его использования. К нашему удивлению, разработанный Минобороны законопроект предлагает значительно расширить перечень лиц, на которых распространяется новый ритуал. Если представители ветеранского движения, УИНП и Минвет настаивали, что Украина отдает военные почести исключительно украинским воинам, то Минобороны, наряду с украинскими военными, предлагает отдавать дань уважения еще ряду лиц, которые имеют очень слабое отношение к защите суверенитета Украины, или и не имеют такого отношения вообще. В частности речь о:

– Военнослужащих, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы одежды, ветеранам военной службы;

– Героях Советского Союза;

– Героях Социалистического Труда;

– Полных кавалерах ордена Славы;

– Полных кавалерах орденов Трудовой Славы;

– Полных кавалерах ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах»;

– Лиц, награжденных четырьмя и более государственными наградами Украины или СССР, четырьмя и более медалями «За отвагу», удостоенных этих государственных наград (звания) в период Второй мировой войны и лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны.

Такое расширение категорий вызывает возмущение, поскольку почти все эти категории не могут иметь отношения к отпору российской агрессии на востоке Украины или украинскому войску вообще», – говорится в обращении.

Ветераны «АТО» также выразили опасение, что в соответствии с украинским законодательством данные критерии охватывают и военнослужащих бывшего Союза ССР или государств СНГ, в связи с чем новым украинским ритуалом якобы могут воспользоваться в России.

«Вообще нонсенс и плевок в сторону украинцев, что воевали за независимость нашего государства!» – возмутились националисты.

В связи с этим украинские боевики потребовали, чтобы новый ритуал касался только ветеранов войны в Донбассе.

«Наша позиция четкая: милитарные ритуалы украинское войско может выполнять исключительно над могилами украинских воинов. Никаких СССР или тем более СНГ. Наш флаг – это не ковер, которым будем накрывать каждый гроб. Гимн Украины – это не похоронный марш, чтобы играть его на каждых похоронах – это особая и почетная привилегия для украинских героев.

Военный похоронный ритуал – это не часть профсоюзного пакета, в придачу к пенсии и путевки в санаторий. Не надо пакетом включать чиновников или друзей во все возможные ритуалы и церемонии. Советские бюрократы, трудолюбивые руководители колхозов и партийные функционеры пусть остаются в документальных фильмах да со старыми медалями и грамотами. Неуместно разворачивать Государственный флаг Украины над могилами людей, которые никогда не служили в армии, никогда не принимали присяги на верность народу Украины, а нередко и проклинали тот день, когда Украина обрела независимость», – резюмировали ветераны «АТО».