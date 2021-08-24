«Ветераны АТО» облили Порошенко зелёнкой

«Ветераны АТО» облили Порошенко зелёнкойНовости Украины
Экс-президента Украины Петра Порошенко в центре Киева облили зелёнкой «ветераны АТО», когда тот пытался возглавить их колонну во время марша, посвященного т.н. «дню независимости».
Об этом в своем блоге сообщает экс-глава батальона АТО «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным Краснова, боевиков АТО возмутила попытка Порошенко повторить прошлогодний трюк – без согласования с организаторами возглавить колонну, чтобы получить красивую картинку и пиар.
«Добровольцы облили зеленкой Порошенко, когда тот пытался повторить прошлогодний фокус и незваным возглавить марш», – написал Краснов.
Журналисты запечатлели момент, как Порошенко с испачканным в зелёнке лицом в сопровождении верных гвардейцев сообщает полицейскому об инциденте и требует провести разбирательство.
Спасибо!
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