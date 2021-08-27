«Ветераны АТО» угрожают загнать депутатских детей-мажоров на фронт

27.08.2021 19:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Ветераны» карательной операции на Донбассе заявили, что детям украинских депутатов стоит сходить в армию, побывать на фронте в Донбассе, поймать пулю или убить человека, чтобы они не чувствовали себя «верхушкой пищевой цепочки».

Соответствующий видеоролик появился на YouTube-канале главаря подшефной СБУ запрещенной в РФ неонацистской группировки С14 Евгения Карася, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свой «перформанс» националисты назвали «обращением ветеранов АТО/ООС к народным депутатам Украины и всем государственным чиновникам». Так, инициаторы решили напугать украинский политический бомонд на примере сына депутата «Слуги народа» Юрия Аристова.

В видеоролике показывают фотографии Артёма Аристова на фоне Кремля, а также подписку на страницу экс-президента РФ Дмитрия Медведева в запрещённой на Украине соцсети ВКонтакте. Помимо этого приводится информация, что депутатский сын является бенефициаром ресторанного бизнеса.

«Ветераны АТО/ООС», многие из которых были от свирепого и откровенно отталкивающего вида, заявили, что все являются бывшими боевиками карательных батальонов – «Правый сектор», «Айдар», «ОУН», «Карпатская сечь», «Днепр-1», «Шахтёрск» и другие.

К депутатам и чиновникам обратился боевик «Шахтёрска» и «Айдара» с позывным «Кордон», который ещё в 90-х в составе УНА-УНСО воевал против России в нескольких горячих точках. Националист поделился советом, как воспитывать детей.

«Воспитывайте по справедливости, чтобы к ним не было никаких претензий. Это всё потому, что дети депутатов считают себя верхушкой пищевой цепочки, но жизнь очень хорошо их поставит на место – может через десятилетия, а может очень скоро», – пригрозил «Кордон». «Детки депутатов, вам бы сходить в армию рядовыми, побывать на фронте, поймать пулю или осколок, нарушить десять раз приказ, чтобы убить какого-нибудь сепара, отхавать счастья гулаговских радостных полигонов», – посоветовал боевик. «Сходи в военкомат! Сходи в военкомат! Слава Украине! Героям слава!» – кричали хором «ветераны».