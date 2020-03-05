Ветераны ДНР будут получать на праздники продуктовые наборы
Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение об обеспечении отдельных категорий лиц продуктовыми наборами к праздничным дням и памятным датам.
Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Согласно документу, в 2020 году к праздничным дням и памятным датам (23 февраля – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы, 8 сентября – День освобождения Донбасса) обеспечиваются продуктовыми наборами следующие категории лиц:
– ко Дню защитника Отечества – участники боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях; участников и инвалидов боевых действий в Афганистане; семьи погибших участников боевых действий в Афганистане;
– ко Дню Победы – участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях;
– ко Дню освобождения Донбасса – участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.
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