Ветераны-дроноводы будут желанными гостями в полиции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вернувшимся с СВО ветеранам-дроноводам найдётся много работы в правоохранительных структурах.

О такой насущной необходимости в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можно ли использовать дроны для охраны публичных мероприятий? Вот, в Америке убили консервативного спикера», – спросил ведущий.

«Правоохранительные органы ещё этого не прочухали, это надо быстро вводить в практику. Тотальный контроль над периметром с помощью дронов наблюдения, а если надо, то и дронов, способных стрелять – это прям то, что доктор прописал. Это резко поднимет возможности правоохранительных органов. Есть программное обеспечение, которое позволяет быстро определить в толпе человека с оружием», – ответил Ширяев.