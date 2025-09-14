Ветераны-дроноводы будут желанными гостями в полиции
Вернувшимся с СВО ветеранам-дроноводам найдётся много работы в правоохранительных структурах.
О такой насущной необходимости в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно ли использовать дроны для охраны публичных мероприятий? Вот, в Америке убили консервативного спикера», – спросил ведущий.
«Правоохранительные органы ещё этого не прочухали, это надо быстро вводить в практику. Тотальный контроль над периметром с помощью дронов наблюдения, а если надо, то и дронов, способных стрелять – это прям то, что доктор прописал.
Это резко поднимет возможности правоохранительных органов. Есть программное обеспечение, которое позволяет быстро определить в толпе человека с оружием», – ответил Ширяев.
«Если преступники будут применять дроны, то нужно иметь операторов, умеющих их перехватывать. И всегда государство в этом смысле будет иметь преимущество перед бандитами. Я думаю, это должно очень быстро появиться.
Я думаю, такие подразделения должны создаваться во всех развитых странах. И ветераны, которые придут с войны, они будут желанными гостями в таких подразделениях», – добавил он.
