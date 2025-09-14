Ветераны-дроноводы будут желанными гостями в полиции

Вернувшимся с СВО ветеранам-дроноводам найдётся много работы в правоохранительных структурах.

О такой насущной необходимости в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно ли использовать дроны для охраны публичных мероприятий? Вот, в Америке убили консервативного спикера», – спросил ведущий.

«Правоохранительные органы ещё этого не прочухали, это надо быстро вводить в практику. Тотальный контроль над периметром с помощью дронов наблюдения, а если надо, то и дронов, способных стрелять – это прям то, что доктор прописал.

Это резко поднимет возможности правоохранительных органов. Есть программное обеспечение, которое позволяет быстро определить в толпе человека с оружием», – ответил Ширяев.

«Если преступники будут применять дроны, то нужно иметь операторов, умеющих их перехватывать. И всегда государство в этом смысле будет иметь преимущество перед бандитами. Я думаю, это должно очень быстро появиться.

Я думаю, такие подразделения должны создаваться во всех развитых странах. И ветераны, которые придут с войны, они будут желанными гостями в таких подразделениях», – добавил он.

