Ветераны майданов пришли к выводу: Капітуляція неминуча

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинским президентом Владимиром Зеленским овладело иррациональное убеждение, что личная встреча с лидером РФ Владимиром Путиным сможет сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Однако Украине сейчас нечего предложить ни Москве, ни нормандской четвёрке, где ждут от Киева только капитуляции.

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Об этом в эфире канала «Хвыля» заявил политолог-майданщик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы готовы сами затянуть на шее петлю, мы должны идти по формуле Штайнмайера до конца. Более того, на мой взгляд, вся эта игра со всей этой штайнмайрнёй связана с тем, что Зеленский придаёт слишком много значения личной встрече с президентом Путиным.

Он считает, что личное обаяние такого лидера вселенского масштаба как Зеленский повлияет на Путина, и тот смахнёт слезу и скажет: «Хорошо, Вова, давай мириться».

Есть у Зеленского такое иррациональное убеждение в том, что личная встреча с Путиным может на что-то повлиять и сдвинуть с мёртвой точки.

Но таких, как Зеленский, Путин за всю свою каденцию щёлкал неоднократно.

Более того, он сделает так, что Зеленский подумает, что это победа его, а это будет полное поражение страны Украина.

Мы проиграем от этой встречи, потому что у нас нет, с чем идти к Путину на переговоры, мы можем принять только его условия, российские условия нашей капитуляции», – убеждён политолог.

«Понятно, почему Россия ужесточает [давление], она видит сейчас шанс и она как раз повышает ставки, начинает вбрасывать и со стороны ОРДЛОвцев, в том числе, эти заявления Пушилина, что только капитуляция Украины и так далее», – отметил ведущий программы, журналист-майданщик Юрий Романенко.

«А Чеснакова прекрасное заявление о том, что Украина получит только условный суверенитет над территориями, это всё, что они могут получить от Минских соглашений – это всё правда!», – подхватил Кулик.

«Это неприкрытый цинизм российской стороны в отношении Украины. И этого наши дипломаты и наши политики не видят, не хотят замечать.

Более того, мы разыгрываем какие-то мелкие вещи, акцентируем на технической реализации Минских соглашений или той же формулы Штайнмайера и не видим глобального контекста, а глобальный контекст – это капитуляция», – добавил украинский политолог.