Ветераны невидимого фронта. Почему СВО уже давно идет не «на Украине»

Новости Украины

Сегодня Госдума в первом чтении наделила статусом ветеранов боевых действий добровольцев – участников СВО. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «О ветеранах». Теперь, если эти поправки пройдут второе чтение и будут подписаны президентом, добровольцы и члены их семей, как и кадровые военные, будут пользоваться льготами и соцподдержкой.

«После окончательного принятия закона и его вступления в силу он распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР. В Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года», – уточняет пресс-служба Думы.

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Напомню, что статус ветерана БД по указу Путина все военнослужащие, участвующие в СВО получили еще весной. А в конце лета этот статус распространили на врачей и гражданский персонал армии. Такой же статус получат и сотрудники погранслужбы ФСБ, выполнявшие задачи в ходе спецоперации.

При этом за бортом этих хороших и правильных инициатив остаются массы других людей в форме, которые так или иначе задействованы в идущей – давно уже по факту войне, причем, задействованы зачастую не менее интенсивно чем те, кто находится на пресловутом «передке» в какой-нибудь распиаренной СМИ и соцсетями Павловке или на Херсонщине. Люди, ежедневно рискующие жизнями на страже России, есть и в других местах, о которых журналисты пишут нечасто.

На самом деле пограничные заставы и населенные пункты по всему пограничью с Украиной – в Белгородской, Курской и Брянской областях сейчас обстреливают с украинской стороны едва ли не столь же интенсивно, что и новые субьекты России.

Да и случаи проникновения украинских ДРГ – давно уже явление обыденное. На одну такую напоролись на минувшей неделе в Муроме – это в Шебекинском районе, в 40 км от Белгорода. Причем, диверсанты вышли на срочников – не на добровольцев, не на контрактников и не на ЧВК.

Как писали в соцсетях, парни украинцев не испугались, а дали достойный отпор. Хотя преследовать убежавших «на ту сторону» диверсантов тоже не стали – это ведь государственная граница, епта! Это только диверсантам чужим в Россию можно, а наших срочников в зону боевых действий, то есть за границу – низзя. С одной стороны правильно, а с другой – что с того, что зоной боевых действий, вопреки всем циркулярам давно уже стала российская земля, ведь за ее оборону без перехода формальной границы не положено наград и статусов. Так выходит?

Тем не менее, эти срочники делают свою работу в полном соответствии с известным мемом «Работайте, братья!». Вот они и работают, и не жалуются в соцсетях, что им того не привезли и этим не обеспечили.

Получается не очень хорошая повесть о двойных стандартах в отношении к людям, которых кто-то невидимой рукой поделил на сорта. По факту это сегодня тоже фронт, причем, его передний край, хоть к нему и не приковано такое пристальное внимание прессы, как к Донбассу. И бои, пускай и не «Сталинграды» на минималках, а всего лишь местного значения, идут там иногда почище, чем под теми же Сватово или Кременной.

И в этой связи странным выглядит тот факт, что людям, месяцами сидящим в окопах по всему периметру границы с Украиной, до сих пор не дают ту же ветеранскую «корочку». Неужели не заслужили?

Формальная отмазка звучит так: это же территория РФ, люди границу не переходят. А СВО у нас где? – «на территории Украины». Это притом, что фактически такая формулировка уже выглядит устаревшей и отставшей от реальной жизни. Ведь, начиная с октября – Россия ведет спецоперацию де-факто и де-юре на своей территории.

Причем, в настоящий момент она на большей части линии фронта носит оборонительный характер. То есть, люди ценой своих жизней защищают не что-нибудь, а территорию России, включенную в нашу Конституцию, между прочим. Еще раз подчеркну этот момент – боевые действия уже давно не идут НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. Они сейчас идут на территории России, которую обороняют эти ребята, формально не имеющие статуса.

И очень хочется дожить до того момента, когда на этих скромных героев, на которых держится передний край обороны России, тоже обратили внимание, которого они заслуживают. Пока же им даже выплаты не положены как участникам СВО, хотя в этом вопросе я буду рад ошибиться.

Похоже, политики, чиновники, а заодно и СМИ все еще живут стереотипами прошлого и никак не могут перестроиться. Для них что Херсон, что Луганск – все еще ментально – «Украина». В отличие от Белгородчины или Курщины – которые «Россия». Хотя, после референдумов и их юридической имплементации что Херсон, что Белгород – это уже одна страна. И все военные по факту сейчас находятся по одну сторону линии фронта – по нашу. На чужой стороне наших нет, там только ВСУ.