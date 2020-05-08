Ветераны Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии получат деньги от России

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю произвести в мае – июне 2020 г. единовременную выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны – гражданам РФ, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в Указе.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что российские законодатели сделают все, чтобы каждый приднестровец мог получить российское гражданство.

«Для тех, кто оказывается в России, сняты всякие претензии о выходе из гражданства Украины, Молдовы, Белоруссии, Казахстана. Следующий шаг, который мы надеемся совершить за срок своих депутатских полномочий, – все-таки убедить нашу исполнительную власть в том, что необходимо предоставить возможность тем, кто соответствует категории «соотечественник», без переселения в Россию получить паспорт гражданина РФ.

Не требовать от него, чтобы он рвал все связи с государством проживания», – сказал Затулин, выступая на научной онлайн-конференции.