08.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Абхазия, День Победы, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Южная Осетия
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Ветераны Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии получат деньги от России


Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю произвести в мае – июне 2020 г. единовременную выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны – гражданам РФ, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в Указе.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что российские законодатели сделают все, чтобы каждый приднестровец мог получить российское гражданство.

«Для тех, кто оказывается в России, сняты всякие претензии о выходе из гражданства Украины, Молдовы, Белоруссии, Казахстана. Следующий шаг, который мы надеемся совершить за срок своих депутатских полномочий, – все-таки убедить нашу исполнительную власть в том, что необходимо предоставить возможность тем, кто соответствует категории «соотечественник», без переселения в Россию получить паспорт гражданина РФ.

Не требовать от него, чтобы он рвал все связи с государством проживания», – сказал Затулин, выступая на научной онлайн-конференции.

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