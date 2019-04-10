Ветераны Севастополя призвали к бойкоту «Единой России» из-за Чалого и Овсянникова

10.04.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольские коммунисты и «Союз советских офицеров» провели пикет под стенами Законодательного собрания города в знак протеста против того, что депутатское большинство, представленное «Единой Россией», из-за внутреннего конфликта сторонников экс-спикера Алексея Чалого и губернатора Дмитрия Овсянникова, отказалось утверждать поправки в бюджет, предусматривавшие, в том числе, выплаты для ветеранов накануне Дня Победы.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», митингующие заявили, что партия власти в Севастополе погрязла в междоусобных войнах, конфликтах и склоках, а страдают от этого рядовые граждане.

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«Все выступающие выражали единое мнение: партия власти, «Единая Россия», погрязла в конфликтах, склоках, ее работа деструктивна для города и пагубна для населения. Звучали требования: «Ни одного голоса Единой России!», «Власть, услышь граждан!»… Мы считаем, что ответственность за произошедшее несет правящая партия «Единая Россия», составляющая абсолютное большинство в Законодательном Собрании”, – говорится в резолюции, принятой по итогам митинга.

Собравшиеся также подписали обращение, которое адресовано депутатам Заксобрания: «Мы… вынуждены собраться на пикет у здания Законодательного собрания, чтобы выразить свой протест и негодование действиями депутатов, которые своим голосованием «против» провалили изменения в бюджет о выделении около 10-ти тысячам ветеранов города в канун 75-летия освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков единовременного вознаграждения. Мы считаем такие действия депутатов Законодательного собрания как попытку ущемления и унижения защитников Отечества и по сути безнравственной».