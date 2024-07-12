Ветераны СВО должны заменить генералов с тележками орденов – герой СВО

Ветераны СВО должны заменить генералов, тележками возящих за собой награды на судебные заседания. А гражданская власть должна быть в руках тех, кто готов умереть за свою страну.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» ветеран СВО с позывным «Сандал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, прошедшие Крым и «Рым», могут более здраво смотреть на ту обстановку, которая творится в мире, в стране, в любом регионе, в городе непосредственно. И опять же, чем выше звание, тем выше ответственность. Человек Герой России не для пафоса, а для примера. И он должен своим собственным примером показывать, как нужно делать. Как любой сержант учит бойца: смотри, как я могу, и ты должен так же. Те люди, которые идут в политику, вверх… уже отвечают не за одного бойца и не за взвод, отделение или роту – они отвечают за город, субъект какой-то в стране. И естественно, к ним будет больше внимания. Это очень тяжело. Я честно ни за что бы на такое не пошёл бы, потому что я далёк от политики. Но я уважаю таких людей, которые осознанно идут на это, и дай Бог, чтобы все у них получилось», – отметил ветеран.

«Мне кажется, это будет такой костяк в нашем государстве, столпы, на которых будет стоять вообще наша страна, если вот такие люди будут в верхах. Может быть, нельзя этого говорить, но у нас принято, что одни олигархи правят страной. А я считаю это в корне неправильно – должен править страной тот человек, который в ней родился, который за неё готов умереть. И слава Богу, что человек выполнил приказ качественно, выжил и был награждён. Он своим примером и опытом будет вести страну в лучшее будущее. Поэтому лично моё мнение, что такие люди должны стоять во главе. Потому что у нас очень много другого, и это не секрет, все телевизор смотрим, как у нас генералы целые тележки орденов вывозят на судебные разбирательства. Не на таких людях должно держаться наше законодательство, не на таких», – убежден «Сандал».