«Ветераны войны на Днестре» парализовали Кишинев и пытались штурмовать правительство – Додон мечется

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Движение в центре Кишинева полностью блокировано людьми, которые называют себя «ветеранами войны на Днестре».

Они утверждают, что 30 лет назад воевали с Приднестровьем и поэтому сейчас вправе выдвигать свои требования правительству страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Требования эти носят отнюдь не социальный, а геополитический характер. «Ветераны» требовали отставки считающегося пророссийским президента Молдовы Игоря Додона и министра иностранных дел Аурелио Чокоя, который в прошлом месяце сказал, что Россия предотвратила войну на Днестре в 90-е годы, но потом испугался собственной смелости и извинился за свои слова.

Антироссийские настроения «ветеранов» проявлялись также в нападениях на журналистов, которые вели трансляцию с места событий на русском языке. Ветераны, требовали, чтобы корреспонденты переходили на румынский и пытались вырвать у них телефоны.

В какой-то момент к зданию молдавского правительства бросился Василий Синигури, который не имеет никакого отношения к конфликту на Днестре, зато является известным в Кишиневе унионистом – сторонником объединения с Румынией. Размахивая деревянной булавой, он разбил стекло на первом этаже. На этом «штурм» закончился.

Некоторые наблюдатели полагают, что именно унионистская организация UNIREA является главным организатором сегодняшних беспорядков. Некоторые «ветераны» держали в руках румынские, а не молдавские флаги.

Протестующие стали требовать переговоров с правительством, тем временем правительство окружила полиция. К разгоряченным «ветеранам» вышел министр обороны Виктор Гайчук и попытался поговорить о полагающихся им льготах. Однако эти темы интересовали комбатантов меньше, чем отставка правительства и перевыборы парламента.

Делегацию протестующих пригласили в правительство на переговоры, но те потребовали, чтобы вместе с ними зашли все желающие журналисты и дело встало.

Чтобы не сидеть на месте, «ветераны» заблокировали сначала проспект Штефан чел Маре, а затем еще несколько центральных улиц. Образовались колоссальные пробки. Протестующие не пропускали ни «скорые», ни похоронные процессии.

К вечеру президент Молдовы Игорь Додон понял, что все его попытки заигрывать с «ветеранами» не принесли ему никакой пользы. С утра он возложил цветы к памятнику погибшим 30 лет назад в конфликте на Днестре и даже заявил, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.

Как показали дальнейшие события, все эти реверансы Додону не помогли и к вечеру он сменил тон заявлений.

«Поступает множество очень ясных сигналов о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки. Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены…

Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов. Общество должно знать эти детали, понимать, что на самом деле кроется за эти провокационными манифестациями. А компетентные органы должны пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество», – написал Додон у себя в соцсетях.