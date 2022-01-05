Ветхость зданий ставит под вопрос безопасность туристов Петербурга

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Турист из Волгограда по имени Дмитрий едва не пострадал от падения козырька доходного дома, не выдержавшего веса скопившегося льда. Об этом сообщают местные издания.

Дмитрий возвращался в отель на Старо-Петергофском проспекте вечером 4 января. По дороге турист едва не стал жертвой обрушения части здания.

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«Поднимаю голову вверх, и оторвался козырек. Летел прямо на меня, но я успел отскочить назад и пробежал пару метров для безопасности», – рассказал Дмитрий.

Житель Волгограда оценивает эпизод с оптимизмом, отмечая, что 4 января стало его вторым днем рождения. Тем не менее, прогулки по историческому центру Петербурга все чаще сопровождаются рисками. В середине декабря трое человек пострадали при обрушении фасада на Советской. Дореволюционное здание лишилось куска балкона. Месяцем ранее, в ноябре, на Каменностровском посыпался фасад доходного дома, задев такси. Причина регулярных обрушений в неудовлетворительном состоянии исторических зданий города, многие из которых годами ждут ремонта.

Ситуация осложняется зимним периодом и плохой очисткой крыш и козырьков от скоплений льда. Ранее сообщалось, что петербуржцы опасаются «сосулек-убийц», согласно проведенному опросу.

Проблемы безопасности при прогулках в исторической части города не мешают Смольному представлять туристическую отрасль как процветающую. При этом город не может обеспечить безопасность своих гостей, что может негативно сказаться на его туристической привлекательности.

Ранее губернатор города Александр Беглов признал, что ответственность за уборку снега лежит на главе города. Тем не менее, улицы Петербурга не стали чище.