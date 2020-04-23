Вьетнамские коммунисты удивили мир «коронавирусным чудом»

23.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Вьетнам продемонстрировал колоссальные успехи в борьбе с эпидемией COVID-19, выбрав малобюджетную модель, показавшую свою высокую эффективность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Отмечавшееся 22 апреля во Вьетнаме 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, в рамках которого руководители правящей Компартии и правительства возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата в центре Ханоя, фактически стало для жителей страны двойным праздником. В среду утром Национальный комитет по предотвращению и мониторингу COVID-19 сообщил: за последние шесть дней в стране не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом», – пишет газета.

Так, уже неделю в стране не фиксируются новые случаи заболевания, общее число заболевших составило 268 человек, при этом 222 уже выздоровели и ни один не умер. Теперь премьер-министр Нгуен Суан Фук объявил, что страна начинает выход из режима жесткого карантина.

«На фоне сообщений о стремительном распространении пандемии в Юго-Восточной Азии, где пальму первенства, по иронии, удерживают экономические лидеры региона — Сингапур и Индонезия, обладающий одним из самых низких доходов на душу населения Вьетнам сумел добиться одного из самых низких показателей по числу заболевших», – отмечается в статье.

«Между тем вызывающая все больший интерес в регионе вьетнамская модель борьбы с пандемией, позволившая соседнему с Китаем государству выйти из войны с COVID-19, не потеряв ни одной человеческой жизни, остается уникальной. Ее принципиальное отличие от других азиатских историй успеха в борьбе с пандемией — корейского и тайваньского «коронавирусного чуда» — состоит в том, что пресечь распространение болезни во Вьетнаме удалось минимальными затратами: без массового тестирования и активного внедрения цифровых технологий для контроля за режимом самоизоляции», – указывает газета.

Издание обращает внимание, что сразу после первых случаев главная ставка была сделана на активную профилактику с введением жестких, но селективных мер социальной изоляции, в рамках которой гражданам было запрещено выходить из своих домов без жизненно важной необходимости, в крупнейших городах были закрыты торговые центры и туристические объекты, а также отменены все массовые мероприятия.

Кром е того, вьетнамским ноу-хау стала разработка концепции «классификации рисков», которая позволила разбить 63 провинции страны на регионы с высоким, средним и низким уровнем коронавирусной угрозы.

«Вьетнамские власти действовали выше всяких ожиданий, быстро закрыв границы и ограничив передвижение и контакты в тех районах, где находились кластеры COVID-19», — приводит издание мнение эксперта Eurasia Group Питера Мамфорда.

«Наконец, сами вьетнамцы еще одним немаловажным фактором успеха называют «руководящую и направляющую роль» Компартии, призвавшей народ сплотиться и воспринимать борьбу с пандемией как противостояние с внешним врагом, в котором нужно вновь, как это не раз уже бывало в истории, во что бы то ни стало победить», – резюмирует газета.