Везде большие потери, затыкаем фронт мясом – главарь «Грузинского легиона»

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 22:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужна мобилизация и возведение фортификационных сооружений, и пока задерживаются поставки западного оружия, все эти пробоины приходится компенсировать только живой силой.

Об этом на канале «Студии Руслана Бизяева» заявил объявленный в розыск российскими правоохранителями основатель и командир воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужна мобилизация и возведение фортификационных сооружений, и пока задерживаются поставки западного оружия, все...

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«Эту информацию распространять с моей стороны не стоит, есть участки, где мы всё ещё не укреплены, конечно, и нужно эти участки фортифицировать, нужно строить укрепления над землёй и под землёй. К этому, к сожалению, очень хорошо подготовлен наш противник, они заливают всё бетоном, они очень тщательно готовят свои позиции.

Мы немного отстаём в этом плане, но главное не это, главное всё-таки помощь Украине в данный момент. И для каких-либо действий нам нужна обязательно поддержка западных партнёров», – причитал Мамулашвили.

Он добавил, что ВСУ несут большие потери, нужны люди и подготовка мобилизованных на Западе.

«Когда нет вооружения, к сожалению, погибают больше людей. В данном случае укреплять разные районы и участки как раз приходится живой силой. Мотивация довольно высокая, я бы не сказал, что есть большой дефицит в живой силе, но, к сожалению, приходится платить за удерживание позиций человеческими жизнями, так как у нас нет достаточно вооружения.

Удерживая какие-либо позиции, к сожалению, погибают люди, и в данном случае нужна мобилизация. Со стороны Запада как раз [было бы хорошо] обучить мобилизованных. Вместе с тем, что будут передавать Украине оружие, самое важное – обучить людей, которые будут держать это оружие», –  рассуждал боевик.

Что касается самого «Грузинского легиона», группировка также несёт большие потери, и только западное оружие изменит положение на фронте.

«Ротация у нас очень сложно происходит, потому что фронт довольно растянутый, и нужны большие ресурсы на всех направлениях. Как и у всех, сегодня погибает больше ребят, чем это было год назад, потому что, как и у всей армии, нам не хватает вооружения, нам не хватает боеприпасов, и приходится это делать живой силой. У нас погибло много бойцов. Я думаю, спасти ситуацию в данный момент может Запад, передав Украине вооружения», – выпрашивал Мамулашвили.

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