«Везде будет в розыске» – Зеленскому советуют поговорить с Маском и бежать на Марс
Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский рискует нарваться на западные санкции, и тогда он уже не сможет никуда выехать из страны.
Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем занимается Зеленский – это криминал и растрата денег налогоплательщиков, которые в какой-то момент потом вскроются. На это глаза никто не сможет закрыть больше.
То, что Маск говорит, что возможность договориться, чтобы он выехал и амнистия и тому подобное, это ж вбросы информации, что вот, можешь выехать, можешь сейчас уйти с пьедестала. Мы сейчас можем договориться, завтра это уже будет неактуально.
Потому что завтра уже будет довольно много информации на тебя, что мы не сможем закрыть на это глаза. Вот к чему это все идет», – сказал Телиженко.
Он подчеркнул, что Украина уже проиграла. И сейчас начинается её раздел.
«И тут получается ситуация. Даже если он куда-то выйдет [из Украины], он неприемлемая фигура для Российской Федерации, и будет в розыске после этих всех событий.
И он там потом не выедет никуда, в БРИКС. Получается, если ты в розыске Следственного комитета или просто на тебя уголовное дело в России, ты не можешь даже транзитом через Индию лететь, потому что тебя могут сразу арестовать под белые ручки – и выдать Российской Федерации. Транзиты через Грузию, все остальное, это уже закрывается. Даже не БРИКС, а просто станет вокруг России. Ты уже все, как бы прикован.
А если тебя еще Запад закроет, то ты получается только… сможешь на Марс полететь, быть первым, как говорится. Так что тут ситуация, смотрите, какая. Украину используют. Украина проиграла. Это как Третий рейх в 1945 году. Делёжка идёт», – подытожил он.
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