Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский рискует нарваться на западные санкции, и тогда он уже не сможет никуда выехать из страны.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем занимается Зеленский – это криминал и растрата денег налогоплательщиков, которые в какой-то момент потом вскроются. На это глаза никто не сможет закрыть больше. То, что Маск говорит, что возможность договориться, чтобы он выехал и амнистия и тому подобное, это ж вбросы информации, что вот, можешь выехать, можешь сейчас уйти с пьедестала. Мы сейчас можем договориться, завтра это уже будет неактуально. Потому что завтра уже будет довольно много информации на тебя, что мы не сможем закрыть на это глаза. Вот к чему это все идет», – сказал Телиженко.

Он подчеркнул, что Украина уже проиграла. И сейчас начинается её раздел.