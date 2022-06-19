«Везде, куда зайдёт российская армия, УПЦ уже не будет» – Ищенко

19.06.2022  01:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Украина, Церковь
Новости Украины

На освобождённых территориях Украины ушедшему в раскол духовенству УПЦ будет предоставлен шанс покаяться и вернуться в Русскую Православную Церковь.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На освобождённых территориях Украины ушедшему в раскол духовенству УПЦ будет предоставлен шанс покаяться и...

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«Епархии крымские переведены в прямое подчинение Патриархии. Я так понимаю, что с течением времени то же самое произойдёт на освобождённых территориях. А будут упорствовать в расколе – везде, где будет стоять российская армия, будет РПЦ. Если она будет стоять во Львове, то и во Львове будет РПЦ.

Это, как с униатами. Там где стояла советская армия, униатства не было. Пока не разрешили уже потом. Там, куда советская армия не дошла, там униаты были. Униаты были в Риме, но их не было на Западной Украине. Их просто вычистили.

То же самое и здесь будет. Они ушли в раскол. С нашей точки зрения, они Церковью не являются уже. Соответственно захотят вернуться – пусть каются и возвращаются. Кто не уходил, тот будет напрямую принят в РПЦ», – заявил Ищенко.

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