«Вежливого человека» в Севастополе слепили с киношного гуманоида
В Севастополе разгорелся скандал из-за установки арт-объекта «Спасибо, что я больше не к!т».
Он вопроизводит знаменитый интернет-мем 2014 года: «Спасибо, что я больше не к!т», который начал распространяться после снимка, сделанного в Балаклаве в феврале 2014 года, когда туда зашли российские войска, чтобы блокировать украинские пограничные части.
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Первым арт-объект обнаружил «ПолитНавигатор».
Городская общественность возмутилась тем, что для установки «памятника» был выбран малопосещаемый сквер рядом с Петропавловским собором.
Однако в шок горожане были повергнуты после того, как со скульптуры сняли целлофан.
Фото были опубликованы городским сайтом «Форпост».
Оказалось, что в фигуре солдата не соблюдены пропорции, а открытая часть лица напоминает рисованных персонажей фантастических фильмов.
Автором скульптуры является Валерий Пахомов.
Всё, что о нём известно, — в 2017 году он стал одним из создателей торта-мороженого в виде полутораметрового памятника Затопленным кораблям — затем разрезанного и съеденного.
Спасибо!
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