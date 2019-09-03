«Вежливого человека» в Севастополе слепили с киношного гуманоида

03.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В Севастополе разгорелся скандал из-за установки арт-объекта «Спасибо, что я больше не к!т».

Он вопроизводит знаменитый интернет-мем 2014 года: «Спасибо, что я больше не к!т», который начал распространяться после снимка, сделанного в Балаклаве в феврале 2014 года, когда туда зашли российские войска, чтобы блокировать украинские пограничные части.

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Первым арт-объект обнаружил «ПолитНавигатор».

Городская общественность возмутилась тем, что для установки «памятника» был выбран малопосещаемый сквер рядом с Петропавловским собором.

Однако в шок горожане были повергнуты после того, как со скульптуры сняли целлофан.

Фото были опубликованы городским сайтом «Форпост».

Оказалось, что в фигуре солдата не соблюдены пропорции, а открытая часть лица напоминает рисованных персонажей фантастических фильмов.

Автором скульптуры является Валерий Пахомов.

Всё, что о нём известно, — в 2017 году он стал одним из создателей торта-мороженого в виде полутораметрового памятника Затопленным кораблям — затем разрезанного и съеденного.