«Вежливые люди» на несколько часов опередили натовский десант в Севастополе – командир «Беркута»

Государственный переворот в Киеве, который мы привычно называем «майданом», ускорил процесс выхода Крыма из состава зараженной нацизмом Украины. Не случись это в марте 2014 года, большого конфликта с тысячами жертв было бы не избежать.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил командир крымского «Беркута», полковник Юрий Абисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не случись Майдана, все бы было ещё хуже. Ведь американцы были готовы войти сюда, и уже были расставлены маячки, фишки, где они должны были высадиться. В Любимовке они должны были базироваться, там базы для них были готовы. Выиграли-то 6 часов, точно не помню, когда зашли «вежливые люди». И всё, они опоздали, хотя корабли стояли. Если помните, коммунисты гоняли учения НАТО на Донузлаве, блокировали их. Там пехота морская из Феодосии БТР чуть не утопила. Не принимая ничью сторону, мы не давали столкнуться. Нас всё кидали, мы присутствовали при всех этих мероприятиях. Это морально было тяжело, но надо было готовиться к 2014 году – мы готовились к выборам президента. Я догадывался, что может быть большой нехороший момент, как в 2004 году, когда в Киеве нашим ребятам колёса резали. Тогда тоже было жёстко. Это было первое мощное противостояние. Тогда уже «оранжевые» подламывали, «боговали» здесь, на Ай-Петри всё себя проявляли», – подчеркнул он.

По словам командира «Беркута», пример Майдана с антиконституционным переворотом, нападением на правоохранителей и расстрелом активистов – это западное представление демократии, которое идет в разрез с тем, что продемонстрировали крымчане 16 марта 2014 года.