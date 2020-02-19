Везите их в Киев! – Галичина отказалась принимать самолёт из Китая

19.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В городах Западной Украины местное население взбудоражено сведениями о скором прибытии из Китая самолёта с украинскими гражданами, которых было решено вывезти на Родину из-за эпидемии опасного коронавируса.

Так, в Винниках Львовской области горожане забаррикадировали въезды в госпиталь, где лечат боевиков АТО. Местные жители боятся, что среди эвакуированных из Китая могут быть инфицированные вирусом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В социальных сетях паника – распространяются призывы «не допустить превращения Львовской области во второй Чернобыль», утверждается, что вместе с украинцами в Галичину везут и «представителей других национальностей», а врачей не обеспечили средствами защиты.

«Военный госпиталь, в который хотят привезти из Китая больных. Центр города, не окраина. Полно тут больных, их эвакуируют, чтобы завезти сюда… А доктора все поубегали, главврач вообще в отпуск ушел и все, чтобы снять с себя ответственность», – заявила одна из митингующих.

Еще одна из собравшихся под стенами госпиталя предложила отвезти эвакуированных из Китая в элитную депутатскую клинику под Киев, чтобы «не подставлять» жителей Винников: «Это не такое помещение, оно не приспособлено к тому, чтобы содержать таких людей. Я понимаю, они больные. Но, есть «Феофания», там есть оборудование, там есть боксы, есть медперсонал – пожалуйста, везите их туда, я ничего против не имею, это живые люди, я понимаю, но нужно понимать, какую беду они несут нам».

Похожая ситуация происходит и в Тернопольской области. Там люди организовали блокпосты и собираются остаться на дежурство на ночь в районе села Микулинцы из-за опасений, что эвакуированных из Китая привезут в местный санаторий «Медоборы», а депутаты Тернопольского облсовета приняли обращение к руководству страны с требованием отказаться от размещения эвакуированных на территории области.

Еще один западноукраинский регион – Ровно – также обратился к центральным властям с предупреждением о неготовности принять эвакуированных из Китая.

Тем временем, в Минздраве Украины сообщили, что борт с 48-ю гражданами Украины и 29-ю иностранцами из китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса, приземлится завтра в районе восьми утра.

По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Коваля, власти рассматривают четыре места, куда могут быть расселены эвакуированные: «Есть 4 места дислокации, глядя на разные настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются сегодня. Все 4 места готовы к приему граждан Украины и иностранцев».

Жители других регионов Украины язвительно комментируют панику у западенцев. «Украинцы – специфическая нация. Если, вдруг, сосед заболеет коронавирусом, то его сожгут вместе с домом! Чтобы не распространял заразу», – отмечает Николай Деревянный.

«Украинцы строят блокпосты быстрее, чем китайцы больницы», – пишет киевский фотограф Богдан Бортаков.

А завотделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский констатирует особенности менталитета жителей Галичины: «О разнице. «На Львовщине принесли шины под госпиталь: не хотят, чтобы к ним везли эвакуированных из Китая украинцев», – сообщают новостные ленты. В Одессе, скорее всего, к госпиталю понесли бы еду, одежду и всякие предметы первой необходимости. А во Львове несут шины. Вот такое вот оно, культурное многообразие».

Высмеял галичан в своем блоге и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, напомнив, что во времена Евромайдана именно западенцы эксплуатировали тезис о единстве всей Украины.

«Одна, єдина, соборна Україна!» – прокричали львовяне и забаррикадировали покрышками въезд в медицинский госпиталь, не пропуская туда эвакуированных из Китая украинцев», – язвительно отметил Добкин.