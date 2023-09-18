«Вгоняют в стресс»: украинская пропаганда взялась за крымских татар

В украинских медиа вновь раскачивается тема преследования крымских татар по национальному и религиозному признакам. После того, как в конце августа задержанным у райсуда в Симферополе участникам несанкционированной акции вручили повестки для явки в военкомат, украинская пропаганда стала утверждать, что отныне представители военкоматов дежурят по пятницам у входа в мечети.

Как передает корреспондент «Политнавигатора», член Совета крымских татар при главе Крыма, ответственный секретарь ДУМК Айдер Аджимамбетов подобные обвинения считает продуманной провокацией, направленной на напряжение в обществе.

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«Мы уже привыкли к атакам сопредельного государства, когда обвиняют ДУМК и местных чиновников в предвзятости и тому подобном. Это, конечно, какая-то сказка, кому-то делать нечего было вечером, бессонница, сел и придумал, что нужно что-то в информационное поле вбросить, чтобы как-то взбудоражить опять общественность. И в этом секрета нет. Все, кто ходит на пятничную молитву, могут подтвердить, что это все не соответствует действительности. Я ни об одном случае не слышал, хотя ежемесячно в Духовном управлении мусульман проводим совещание с имамами. Они нам сообщают, если какой-то такой экстренный случай или какие-то события происходят… в телефонном режиме нас ставят в известность. Поэтому это только фантазия наша врагов», – отметил Аджимамбетов в эфире «Крым 24».

Манипуляция религиозной темой и посещением мечети выбрана не случайно. Пятничная молитва для крымских татар – это время встреч и общения, что не выгодно провокаторам из числа сторонников запрещенного в РФ меджлиса.

«Это, опять же, некое такое устрашение, чтобы люди не приходили в мечети. Они приходят, общаются, проводят своё время по пятницам, видят друг друга, молятся. Какое-то такое времяпровождение, которое расслабляет человека, объединяет с всевышним. Человек может спокойно отвлечься от каких-то бытовых вопросов, прийти, отдохнуть. И сейчас вот такими вбросами они пытаются и этого лишить людей, постоянно в какой-то стресс вгоняют. За последние там 10 лет сколько таких вбросов было, сколько в шоковое состояние наш народ вводили, но, слава Богу, всё равно у нас народ очень мудрый. Через какое-то время всё это рассасывается, как бы через сито проходит. Что остаётся, то остаётся. Что не нужно – всё уходит. И, опять же, за 10 лет мы видим, сколько лжи было, сколько обвинений необоснованных – это всё куда-то делось и никак не отражается на современной нашей жизни в Крыму. Поэтому люди спокойно продолжают жить», – уверен представитель ДУМК.

Общественный деятель, юрист Рустем Джанбазов добавил, что подобные вбросы должны создать впечатление религиозной дискриминации в Крыму.

«Мечеть выбрана не случайно. Почему-то не говорят, что на выходе из институтов раздают повестки. Это очень тонкая вещь, и вопросы религиозного нашего здесь согласия, баланса, которого давно не было. Теперь это образец на всю страну, и такими информационными вбросами пытаются раскачать обстановку. Но никто на это, как говорится сленгом, не ведётся», – убежден Джанбазов.