Вице-губернатор Севастополя: Освобождённые территории хотят только одного – в Россию

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Освобожденные территории Украины, а также республики Донбасса, должны войти в состав Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев, который руководит десантом севастопольских управленцев и волонтеров в Старобельском районе ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что будет с ними, если они в состав в России не войдут: не дай бог туда вернутся украинские власти, – подчеркнул Толмачев. – Они понапринимали законов по поводу колаборантов, так у них все будут в концлагерях. Один из таких концлагерей мы наблюдали в Старобельске. Неподалеку стоял нацбатальон «Айдар», и у них был «колбасный цех», как он называется, где людей пытали и убивали. Они будут этим заниматься и дальше. Поэтому люди ждут, когда придет Россия, когда там станет Россия. От полумер, как Донецкая народная республика, Луганская народная республика, от всего этого надо уходить».

Вице-губернатор добавил, что единственный и главный вопрос, даже в только-только освобожденных Рубежном и Мариуполе, который задают люди тем, кто привозит гуманитарную помощь: когда здесь будет Россия. То же самое касается Запорожской области, которая освобождена частично, при том, что как отметил Толмачев, «русские своих не бросают».

«Не хочу обидеть героев Донецка и героев Луганска, но и им это очень тяжело. Потому что одно дело, когда мы им помогаем, присылаем специалистов, другое дело, когда этим управляет большая страна Россия, и когда они понимают, что они часть России, и безопасность, в том числе, обеспечивается Россией», – пояснил Толмачев.

Основываясь на своем личном опыте и общении с жителями Луганщины, вице-губернатор уверен в подавляющем большинстве голосов «за» вхождение республики в состав РФ. Проводить референдум на территориях, где нет света, воды, и даже хлеба, Толмачев считает невозможным. Можно провести общенародное голосование на протяжении нескольких дней и онлайн-вариантом.

«Я думаю, то голосование, которое будет в Донецкой и Луганской областях нас еще удивит своими результатами – с точки зрения того, сколько людей хочет (присоединения к России), особенно на тех территориях, которые не были под зомбированием со стороны украинских средств массовой информации, соцсетей и пропаганды. Но это зомбирование уходит в течение месяца-полутора. Они слишком демонизировали российские войска и Россию, и когда они просто видят нормальных людей, когда они видят – люди с автоматами, которые приходят и вместе со всеми встают в очередь в какой-то там ларек овощи купить, это производит впечатление. Украинцы так себя никогда не вели, хоть из нацбата, хоть из ВСУ – если человек приходил с автоматом, он всех расталкивал, брал что ему нужно и уходил, зачастую не рассчитываясь. И таких историй море».

По словам вице-губернатора, большинство людей на освобожденных территориях за присоединение к России, и все, чего они ждут, это даты проведения голосования.

«То есть там вопрос даже не в том, будет это или не будет, а когда это будет», – подчеркнул Толмачев.