Вице-мэр Белграда детям Косово: «Это – ваш город, вы здесь хозяева»

26.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Полсотни юных спортсменов из сербских анклавов Косово стали гостями многопрофильного спортивного лагеря «Sport Stars» в Белграде и посетили Старый дворец сербских королей.

Детей принял вице-мэр столицы Сербии Горан Весич, который заверил их, что Белград – это их дом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В работе белградского лагеря приняли участие дети из Косовской Митровицы, Звечана, Зубина Потока, Лепосавича, Штрпце, Партеша, Клокота, Грачаницы и Нови Брдо. Гости сербской столицы зарекомендовали себя в различных видах спорта: теннисе, футболе, волейболе, гандболе, баскетболе, прибыв вместе со своими тренерами 19 августа. Пробыть в Белграде юные спортсмены планируют до 29 августа.

В резиденции сербских королей – Старом дворце, детям провели экскурсию и позволили встать на знаменитый балкон, с которого по более поздней традиции обращаются к гражданам сербские победители спортивных соревнований.

«Это ваш дом, ваша страна, ваш город, – сказал юным обитателям сербских анклавов Косово Горан Весич. – Наши враги говорят обратное, что это не ваша столица, и Сербия – не ваша страна, лгут. Здесь сербы ведут единую политику, у них одно вдохновение и идеи. Мы все имеем одну страну, и все мы – сербы, и это наш флаг, наша страна и наш город, и вы здесь хозяева».

«Помните, вы никогда не будете одиноки», – добавил вице-мэр и попросил детей защищать Косово и Метохию так же, как это делают лидеры страны на мировом уровне, и как президент Сербии в скором времени будет сражаться за это в Вашингтоне (на организованной США встрече с косовскими сепаратистами).