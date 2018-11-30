Вице-парубий обещает «превентивные мероприятия» на границе с Крымом

30.11.2018, Херсон, Максим Карпенко

Под прикрытием военного положения в пограничных с Россией регионах Украины будут проходить «превентивные мероприятия» – обыски с целью найти оружие и доказательства «сепаратизма».

Об этом, выступая на заседании регионального совета Херсонской области, заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно в этот месяц объявления военного положения, в том числе и в Херсонской области, провести эти превентивные мероприятия, которые помогут усилить обороноспособность и безопасность. Речь, конечно, должна идти и о безопасности в городах и селах наших…

Мне кажется, что ненормально, когда страна сегодня, и все это знают, настолько напичкана оружием, а правоохранители часто этого не знают. Может, нужно узнать об этом или как-то его найти? Это был бы хороший сигнал обществу.

Очень важно осознавать, что мы хотим использовать военное положение также для того, чтобы усилить дипломатическую поддержку Украины и для того, чтобы провести серьезные контрразведывательные мероприятия в тех регионах, которые находятся в зоне особого риска», – заявила Геращенко.