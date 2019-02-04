Вице-Парубий объявила Порошенко агентом Путина

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украина провалила политику интеграции в ЕС и НАТО, а ее президент Петр Порошенко превратился в тот самый «реванш России», которым сам пугает украинцев.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила вице-спикер Оксана Сыроед, представляющая партию «Самопомощь» мэра Львова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень красиво, когда президент декларирует изменения в конституцию о вступлении в НАТО и ЕС. Но выполнение соглашения об ассоциации с ЕС провалено.

Жизнь украинцев только отдаляется от тех стандартов. И разворовывание бюджета на оборону не имеет ничего общего со стандартами НАТО.

Может, не надо шантажировать, рассказывать украинцам, что, если не проголосуют за Петра Порошенко, то будет «реванш России», может, Петр Порошенко и стал тем реваншем России, которым нас так пугают?» – сказала Сыроед.