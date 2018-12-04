Вице-парубий оказалась прибабахнутой по полной

05.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Украинская делегация на переговорах по судьбе Донбасса в Минске специально произносит «на России» вместо словосочетания «в России» – демонстрируя символическую месть россиянам, которые, вопреки требованиям украинского новояза, используют предлог «на Украине».

Об этом в своем блоге рассказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Минске мы давно говорим – на России, когда обсуждаем что-то на Российской Федерации. На России продолжается агрессивная политика по отношению к Украине. Но Украина победит», – написала Геращенко.

Она также похвалилась, что украинская делегация отказывается от любых переговорах с представителями ЛДНР (хотя контакт с Донецком и Луганском прописан в Минских соглашениях).

«Украина и весь мир не признает псевдо-выборы, организованные РФ на оккупированных ею территориях Донбасса, не признает нелигитимных «органов власти», которые пытается сформировать там РФ и ее марионетки. Украинская сторона напомнила о трехсторонний формат минских групп: Украина – Россия – ОБСЕ… Представители Отдельных районов Луганской и Донецкой областей не являются участниками групп. Они только приглашены Россией», – пишет Геращенко.