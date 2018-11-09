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09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Выборы, Донбасс, Украина
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Вице-парубий: После выборов в ЛДНР могут быть «страшные трагедии»

Проведение выборов в ЛДНР должно повлечь серьёзное ужесточение санкций против России.

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Об этом вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила с трибуны Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она подчеркнула, что предстоящие выборы в ЛДНР могут повлечь «страшный сценарий».

«Выборы полностью напоминают то, что Кремль разыграл на оккупированном Донбассе в ноябре 2014-го года, когда выбрали там каких-то премьеров, каких-то руководителей псевдо-республик и, тем самым, не только сорвали Минские переговоры, мирные переговоры, дипломатические переговоры, но и привели к серьезному обострению ситуации – в первую очередь на фронте.

Именно после тех псевдо-выборов в аэропорту Донецка произошли страшные трагедии, где просто российскими военными были уничтожены лучшие украинские военные. Также после того произошла трагедия под Дебальцево», – рассказала Геращенко.

«Выборы не должны привести только к очередному беспокойству мира. Очевидно, что эта авантюра требует серьезного усиления санкций против Российской Федерации», – добавила она.

Геращенко предложила депутатам «вместе обратиться к мировому сообществу, к нашим партнерам США, ЕС с просьбой, с требованием, что для Кремля это должно иметь серьезную ответственность и ужесточение санкций».

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