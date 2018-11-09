Вице-парубий: После выборов в ЛДНР могут быть «страшные трагедии»
Проведение выборов в ЛДНР должно повлечь серьёзное ужесточение санкций против России.
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Об этом вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила с трибуны Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Она подчеркнула, что предстоящие выборы в ЛДНР могут повлечь «страшный сценарий».
«Выборы полностью напоминают то, что Кремль разыграл на оккупированном Донбассе в ноябре 2014-го года, когда выбрали там каких-то премьеров, каких-то руководителей псевдо-республик и, тем самым, не только сорвали Минские переговоры, мирные переговоры, дипломатические переговоры, но и привели к серьезному обострению ситуации – в первую очередь на фронте.
Именно после тех псевдо-выборов в аэропорту Донецка произошли страшные трагедии, где просто российскими военными были уничтожены лучшие украинские военные. Также после того произошла трагедия под Дебальцево», – рассказала Геращенко.
«Выборы не должны привести только к очередному беспокойству мира. Очевидно, что эта авантюра требует серьезного усиления санкций против Российской Федерации», – добавила она.
Геращенко предложила депутатам «вместе обратиться к мировому сообществу, к нашим партнерам США, ЕС с просьбой, с требованием, что для Кремля это должно иметь серьезную ответственность и ужесточение санкций».
Метки: Выборы на Донбассе, Ирина Геращенко, Санкции против России
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