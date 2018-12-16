Вице-парубий пришла на фейковый «собор» в шарфе стоимостью в две пенсии

16.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Известная своей склочностью вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко нарядилась вчера на фейковый «объединительный собор» в брендовые вещи, стоимость которых в несколько раз превышает размер средней пенсии на Украине.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Анна Стешенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К Богу в Богнере и Гуччи. Вчера вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко пришла под Софию в брендовой шапке Borner, которую в столичном бутике можно купить почти за 7 тысяч гривен. И шарфе Gucci с узнаваемым лого, стоимость которого стартует от 8 тысяч в самом маленьком размере.

Ничего личного. И не зрада. Просто пристрастие наших политиков к дорогущим брендам в стране, где минималка в два раза ниже от стоимости одного шарфика, – это верх цинизма», – констатирует репортер.

Отметим, что сейчас размер средней пенсии на Украине составляет около 2600 гривен.