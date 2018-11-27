Вице-Парубий признала: украинская провокация не произвела впечатления на мир

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко считает “неадекватно мягкой” реакцию мирового сообщества на действия Российской Федерации против украинских кораблей 25 ноября, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом первый вице-спикер заявила на своей странице в Facebook.

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“Я считаю, что реакция мира на новый факт открытой агрессии РФ против Украины пока что неадекватно мягкая и не учитывает уровня возможных угроз. Сейчас нужна мобилизация наших дипломатических усилий и более решительная апелляция к немедленному освобождению моряков, украинских судов, гарантии безопасного судоходства и экономической деятельности в Азовском море, новые санкции против РФ”, – отметила Геращенко.

При этом она добавила, что во вторник в ООН, Европарламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и национальные парламенты государств будет направлено обращение, принятое Верховной Радой накануне.

“ВР 272 голосами поддержала наше обращение ВР Украины к международным организациям, парламентам мира и межпарламентским ассамблеям. Сегодня по дипломатическим каналам это обращение будет направлено к партнерам”, – добавила она.

В обращении речь идет о том, что Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым украинским морякам, немедленно вернуть захваченное военное имущество. Парламент призывает международное сообщество принять “действенные меры для прекращения военной агрессии как на суше, так и на море, в том числе применить новые и ужесточить действующие санкции до полного восстановления суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах”.

Также Рада приглашает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности. Кроме того, нардепы призывают “международных партнеров” увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.