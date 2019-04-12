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12.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Д.Б., Сюжет дня, Украина
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Вице-Парубий требует посадить Зеленского к Надьке Савченко

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский должен сидеть в тюрьме как автор киносериала «Слуга народа» и исполнитель главной роли в видеороликах с расстрелом парламента и похоронами президента.

Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы мой вопрос воспринимался как депутатское обращение: будет ли сегодня заведено уголовное производство против авторов и сценаристов фильма «Слуга народа» и исполнителей главной роли, в которой расстреливается парламент, а также похороны президента?

Хочу напомнить, что пани Савенко только за такие мысли сейчас удерживается в следственном изоляторе», – сказала Геращенко.

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