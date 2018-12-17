Вице-Парубий выдвинула России ультиматум

17.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Участники провокации возле Керченского пролива – сдавшиеся российским пограничникам экипажи ВМС Украины – должны быть освобождены, Киев не устраивает возможность их обмена.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко анонсировала, что против России будут поданы иски «в международные инстанции».

«Хочу вам объявить, что эту информацию мы предоставляем дозированно, чтобы не дать РФ лучше подготовиться к ним. Их ожидает много неожиданностей», – пообещала чиновница.

«Очевидно следующее: наши моряки являются военнопленными. Согласно Женевской конвенции, никаких судилищ над военнопленными априори не может быть. Мы требуем не их обмена, ничего подобного, а немедленного освобождения. Это позиция не только Украины, а всего цивилизованного мира.

И, на самом деле, нам удалось мобилизовать усилия наших партнёров. И Европейский Союз, и страны Большой Семёрки, и США дали достаточно жёсткие заявления касаемо недопустимости блокировки навигации в Азовском море и военной агрессии со стороны РФ и захвата моряков.

В то же время, очевидно, что украинская сторона ожидает большей поддержки от наших европейских и международных партнёров», – заявила Геращенко.