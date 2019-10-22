Вице-премьер: Дела для Украины складываются все хуже

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Положение Украины на мировой арене стало стремительно ухудшаться еще в начале 2018 года.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-посол Украины в Совете Европы, нынешний вице-премьер страны, Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, украинскому лобби стало все сложнее сдерживать возвращение России в международные институты.

«Уже с начала 18-го года было очевидно, что ситуация стремительно ухудшается. И мы волевыми усилиями, суперизворотливостью удерживали целый ряд вопросов. В том числе возвращение русских в ПАСЕ. Я понимал еще когда Украина только заходила в выборы, я понимал, что новому президенту – был бы это, кстати, Порошенко – то же самое у него было бы, или Зеленский, придется столкнуться уже с новой реальностью. Намного более худшей, с более сложными обстоятельствами, чем были в предыдущие пять лет», – заявил Кулеба.Вице-премьер: