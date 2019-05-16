Вице-премьер эпохи Кучмы: Украина не может выпускать танки без кооперации с РФ

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотрудничество с РФ в сфере экономики и обороны даёт наибольшую выгоду Украине в свете общего советского прошлого.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил бывший первый вице-премьер украинского правительства времен Леонида Кучмы Владимир Семиноженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, экономическая выгода, и мы в этом сейчас убедились за последние пять лет, от этого сотрудничества присутствует. И более того, мы не можем отойти от этого сотрудничества никогда, включая и газ, и энергетику, и комплектующие к оборонке. Скандал в «Укроборонпроме» что продемонстрировал? Что мы не способны даже танки «Оплот» без российских комплектующих выпускать, ни одного. Поэтому всё это было известно. То же самое касается и ракетной техники, и другой техники, потому что это не случайно: общие эти работы проводились ещё с времён Советского Союза, по инерции они продолжаются», – отметил отставной политик.