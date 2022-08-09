Вице-премьер Молдовы напуган желанием Приднестровья стать Россией

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Ответственный за «реинтеграцию» Приднестровья в Молдову вице-премьер молдавского правительства Олег Серебрян увидел связь между заявлением министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева о стремлении непризнанной республики войти в состав России и серией ложных минирований в Кишиневе. Сюда же он приплел антиправительственные протесты в Гагаузии (автономия в составе Молдовы).

Об этом он заявил в интервью The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призыв чиновников Приднестровья присоединиться к России и серия сообщений о минировании, направленных на то, чтобы парализовать столицу Кишинев, могут стать «прелюдией» к российской военной операции против Молдовы. Мы были удивлены тому, как некоторые местные политики были взволнованы в последние недели, мы обеспокоены синергией между предупреждениями, новой риторикой, исходящей из Гагаузии, новой более агрессивной риторикой из Тирасполя — мы думаем, что между всем этим есть связь. Нам звонят – бомба в аэропорту, в здании парламента – практически каждый день что-то подобное. Основная идея — посеять страх, нестабильность. Кто? Можем догадаться», – сказал Серебрян.

Он заявил, что идея присоединения к России прозвучала из Тирасполя впервые, хотя еще в 2006 году в Приднестровье прошел референдум на эту тему, на котором 97% жителей республики высказались за.

«Идея о том, что Приднестровье хочет независимости, не новая. Но заявление о том, что приднестровский регион намерен присоединиться в России, было сделано впервые и такого никто не ожидал. Это явная провокация. В связи с войной в Украине это вызывает беспокойство. Так как это может быть не просто заявление, а своего рода прелюдия к операции в Молдове. Мы сделаем все, чтобы избежать военной конфронтации, но это не зависит на 100% от Кишинева», – сказал Серебрян.

Он ритуально выступил за вывод российских войск из Приднестровья и высказал обеспокоенность по поводу предстоящего освобождения Одессы.

«Ситуация в Украине очень важна для Молдовы. Прямая граница с территорией, контролируемой Россией, изменит поведение и климат между Кишиневом и Тирасполем», – сказал Серебрян.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила Россию в ложном минировании Кишиневского аэропорта.

Ложные сообщения о минировании аэропорта поступают с 4 июля. Последние недели они стали ежедневными. Первые сообщения содержали явные намеки на причастность России. Террорист на румынском языке требовал выплатить ему 50 тыс российских рублей. В другой раз он представился «террористом и русским психом».

В мае ложные звонки о минировании массово поступали в учреждения Приднестровья. Кроме того, в Интернете взламывались официальные сайты органов власти. В СМИ тогда появлялась информация о том, что ложные звонки и кибератаки производятся с территории Украины.