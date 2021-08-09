Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Украина
Просмотров:

Вице-премьер радуется: Кровь Донбасса на руках сотен тысяч украинцев

Новости УкраиныЧерез войну в Донбассе на Украине прошло более четырехсот тысяч человек, что превышает число...

Через войну в Донбассе на Украине прошло более четырехсот тысяч человек, что превышает число всех ветеранов, воевавших на территории Афганистана при СССР.

Об этом в интервью перебравшемуся в Киев бывшему российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


При этом, вице-премьер отметил, что количество погибших в войне на Донбассе сопоставимо с потерями Советской Армии в Афганистане.

«Есть еще одна цифра, которую важно знать для наших телезрителей. Число ветеранов, которые прошли через эту войну, сегодня насчитывает более 400 тысяч человек, которые прошли через этот фронт. Это гораздо больше, чем «афганцев» по всему Советскому Союзу. 400 тысяч множим на членов их семей и получаем от миллиона до полутора людей, которые непосредственно знают, о чем идет речь. А это наследие», – завил Резников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть