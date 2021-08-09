Вице-премьер радуется: Кровь Донбасса на руках сотен тысяч украинцев

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Через войну в Донбассе на Украине прошло более четырехсот тысяч человек, что превышает число всех ветеранов, воевавших на территории Афганистана при СССР.

Об этом в интервью перебравшемуся в Киев бывшему российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, вице-премьер отметил, что количество погибших в войне на Донбассе сопоставимо с потерями Советской Армии в Афганистане.

«Есть еще одна цифра, которую важно знать для наших телезрителей. Число ветеранов, которые прошли через эту войну, сегодня насчитывает более 400 тысяч человек, которые прошли через этот фронт. Это гораздо больше, чем «афганцев» по всему Советскому Союзу. 400 тысяч множим на членов их семей и получаем от миллиона до полутора людей, которые непосредственно знают, о чем идет речь. А это наследие», – завил Резников.