Вице-премьер РФ: Для единой валюты с Белоруссией не созрели условия

22.09.2021 10:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Пока перед Россией и Белоруссией не стоит вопрос создания единой валюты, хотя сближение в финансовой сфере происходит.

Об этом в интервью «Известиям» заявил сообщил зампред правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Движение в финансовой сфере с Белоруссией происходит. В формате Союзного государства согласованы 28 программ, семь из которых относятся к компетенции Банка России и Национального банка Белоруссии. Так что сближение по вопросам финансов ведется. Но нужно смотреть и на пространство ЕАЭС. В торговле между Россией и странами ЕАЭС усиливается российский рубль. Например, его удельный вес в структуре платежей увеличился с 61,8% в 2013 году до почти 72,5% в 2019 году. В пандемийном 2020 году он составил 72,6%», – сказал Оверчук.

При этом он уточнил, что страны ЕАЭС между собой пока предпочитают использовать доллары и евро, хотя реальность приводит всех к пониманию важности наращивания взаиморасчетов в национальных валютах.

Вице-премьер добавил, что для создания единой российско-белорусской валюты должны появиться условия.

«Национальная валюта пока что продолжает восприниматься как один из атрибутов суверенитета. Для перехода к общей валюте, очевидно, должны созреть соответствующие условия, то есть экономические связи между нашими странами должны развиться до такой степени, что необходимость постоянных затрат на конвертацию и обслуживание валютных сделок начнет рассматриваться как существенный барьер для дальнейшего совместного развития наших экономик.

Когда все государства-члены ЕАЭС согласятся, что удобнее осуществлять расчеты в общей валюте, тогда и можно будет об этом более предметно говорить. На данном этапе нам действительно важнее сосредоточиться на развитии общего платежного пространства в масштабе Евразийского экономического союза», – резюмировал Оверчук.