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15.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Политика, Россия, Сербия, Энергетика
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Вице-премьер РФ: «Сербия получит столько российской вакцины, сколько ей потребуется»


Сегодня вице-премьер России и сопредседатель Межправительственного комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Сербией Юрий Борисов прибыл в Белград.

Борисов встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич и министром инноваций и технологического развития Ненадом Поповичем.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе встречи московский гость заявил о том, что «Россия будет поставлять вакцины «Спутник V» в Сербию «в согласованных количествах и всегда будет удовлетворять потребности сербских партнеров».

Также он отметил, что сотрудничество между Сербией и Россией постоянно растет и что постоянно открываются новые страницы двустороннего сотрудничества, будь то в области транспорта, промышленного производства, IТ-сектора, а теперь и в области поставок и производства вакцин.

«Пандемия открыла новую страницу нашего сотрудничества, – сказал Борисов. – Я выражаю надежду, что производство российской вакцины «Спутник V» будет осуществляться в обе фазы на территории Сербии. Российская вакцина хорошо зарекомендовала себя в мире благодаря своей эффективности и безопасности».

Темой разговора Борисова и Брнабич также было сотрудничество в сфере перевозок, гость Сербии напомнил о том, что российские компании работают над модернизацией сербской железной дороги, которая, как он отмечает, улучшит и ускорит движение поездов и пассажиров. Он отметил, что и сотрудничество вакцинав области энергетики идет хорошо, и высоко оценил открытие участка газопровода «Турецкий поток» через Сербию, что, по словам Борисова, принесет Сербии дополнительные преимущества как транзитной стране для газа.

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