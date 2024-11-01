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Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер осудил принятие Сербией законов об особом статусе Косово.

На что, в свою очередь, дал резкий ответ вице-премьер сербского правительства Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Госдеп США отреагировал на одобрение 28 октября правительством Сербии проектов Закона об объявлении АП Косово и Метохия зоной особой социальной защиты и Закона об организации и юрисдикции судебных органов по рассмотрению уголовных преступлений, совершенных на территории АП КиМ.

«Мы согласны с Европейским Союзом, что законопроект, утверждающий, что Сербия обладает юрисдикцией над Косово, нарушает обязательства, вытекающие из диалога», – написал Миллер на свой странице в одной из запрещённых в России социальных сетей.

Он добавил дежурные заявления о том, что Белград и Приштина должны реализовать Охридское соглашение 2023 года, включая создание Сообщества муниципалитетов с сербским большинством, а также его пункты, которые применимы ко всем «гражданам Косово», включая сербов.

В свою очередь, последовательный патриот и русофил в руководстве Сербии Вулин отметил, что если бы США уважали Сербию как страну, с которой они воевали, они бы воздержались от нанесения подобного оскорбления.

Он напомнил, что прежнее Брюссельское соглашение, в том числе пункт о создании в Косово Сообщества сербских муниципалитетов саботировалось албанскими сепаратистами на протяжении одиннадцати лет. И после этого Сербию смеют критиковать за то, что она сама принимает законы, касающиеся собственной территории.

«США, кажется, не могут понять, что мы сербы, а не сиу, и что Сербия – свободная страна, а не резервация. Сербы, что вам еще (о них) непонятно?», – написал Вулин.