Вице-премьер Сербии довольна, что Лаврову не дали посетить Белград

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Вице-премьер Сербии, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович поддержала ситуацию с отменой визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщили в офисе Михайлович, известной своими прозападными взглядами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само объявление о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова было бы сложным для Сербии и для президента Александра Вучича. Мы пытаемся выжить в энергетическом, финансовом и политическом плане в действительно сложное время, и я думаю, что меньше всего нам нужно решать мировые проблемы за нашей спиной. Мы постоянно слышим, что Сербия — лучший друг России. Если они наши друзья, потому что они говорят, то они не должны были планировать визит в этот момент, чтобы мы не доходили до такой крайности, чтобы нас просили ввести санкции против них», – заявила министр.

При этом в интервью Euronews на просьбу прокомментировать отмену визита Лаврова она ответила, что это было хорошим событием.

«Я думаю, это хорошо, что российский министр не посетил Сербию сейчас, и нам нужно подумать о своем пути вперед, и Сербия четко определилась с путем в ЕС, как ранее сказал президент Вучич», — сказала Михайлович.

На это стразу отреагировал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, который заявил, невозможность друга сербского государства приехать с визитом – это очень плохо.

«Иностранцам никогда не следует определять, кто наши гости и кто наши друзья. За прошедшие десятилетия министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров доказал в трудных ситуациях, что он друг Сербии. А что доказали те, кто помешал его визиту, те, кто бомбил Сербию, признал самопровозглашенное Косово и невыполнение им Брюссельского соглашения? Те, кто требует нас оставить Республику Сербскую, игнорирует сербские жертвы, участвует в попытках свергнуть президента Александра Вучича», – отметил Вулин заявил в своем заявлении.

Он также добавил, что друзья не определяются на короткий срок.

«Если мы выбираем друзей в соответствии с повседневными политическими обстоятельствами и если мы позволяем иностранцам определять, как и с кем мы будем сотрудничать, возникает вопрос: а что дальше? Отмена выборов и назначение собрания и правительства и отказ от военного нейтралитета? Сербия ни русская, ни американская, ни европейская страна. Сербия есть государство всех своих граждан и только их, и потому никогда не будет хорошо, чтобы наш друг к нам не пришел. А сила, которая нам угрожает, была бы больше, чем ценность свободы, которую мы защищаем», – отметил Вулин.

Напомним, что российский самолет с Лавровым на борту не пропустили через свое воздушное пространство Хорватия, Северная Македония и Черногория.