Вице-премьер Сербии Вулин убеждал Путина в том, что Вучич не предаст Россию

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Зампред правительства Сербии Александр Вулин принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в ходе которого встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора сербский гость заверил российского лидера в том, что Белград является союзником России, хотя на международных площадках президент Сербии Александр Вучич утверждает обратное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-премьер Вулин уверял Путина, что Сербия является не только стратегическим партнером, но даже союзником России.

«Именно поэтому давление со стороны Запада на нас является огромным. И Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, никогда не станет членом НАТО, никогда не введет санкции против России, никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские акции», – сказал себский вице-премьер.

В свою очередь, Владимир Путин попросил передать президенту Вучичу послание о том, что его ждут на саммите БРИКС в Казани. А также отметил, что наблюдает «небольшое снижение объёмов товарооборота» между странами и предложил провести межправительственную комиссию, которая «около двух лет, как минимум» не собиралась, дабы устранить препятствия для торговых связей.

«Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на очень хороших для Сербии условиях», – заметил президент России.

В свою очередь, Вулин передал Путину пожелание от Вучича, чтобы он и дальше руководил страной на благо народа России.

«Когда Россия заботится о Сербии, когда её волнует, как она живёт и чем занимается, нам – сербам, становится легче. Если бы не Россия, не было бы никакой Сербии», – сказал сербский вице-премьер.

При этом снижение товарооборота между странами вполне объяснимо: довольно солидную его часть составляла закупка Белградом русского оружия и военной техники, что прекратилось с началом СВО, и Сербия переключилась на западных и отчасти китайских производителей.

В то же время ждать Вучича в Казани тоже вряд ли стоит, поскольку он неоднократно заявлял, что «никогда не поддержит вторжение на Украину» и чуть ли не с гордостью отметил, что два года не общался с Путиным. На недавно состоявшемся пражском Международном форуме Globsec он и вовсе сказал, что «Сербия на пути в ЕС, она не «троянский конь» России в Европе».

Таким образом, президент Сербии, учитывая, что его страна находится в полном окружении стран Запад, а его народ традиционно с огромной теплотой и симпатией относится к России и русским, пытается играть в многовекторность в духе белорусского коллеги Лукашенко. Получая за это с одной стороны самый дешевый в Европе газ, с другой – западные инвестиции.

И то, что ответственным за русское направление назначен Вулин, также не удивительно – тот выполняет роль сербского Дмитрия Медведева, не скупясь на жесткие и саркастические заявления в адрес западных и балканских сербофобов, находится под персональными санкциями США. Оставаясь при этом в обойме правящего в Сербии режима.