Вице-премьер Украины: На борьбу с эпидемией денег нет

20.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Поскольку украинский бюджет провален, на борьбу с коронавирусом деньги должны выделить состоятельные люди, входящие в украинский список «Форбс».

Об этом в эфире программы «Бацман» заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня все, кто имеют деньги, заработанные в Украине, они становятся нянями нашей страны. Они имеют возможности не из государственного бюджета, который провален ситуацией, ни способны сохранить страну. Купить необходимые медикаменты, купить необходимую помощь и таким образом единым миром мы спасем страну.

Не готов назвать фамилии, потому что я хочу сам увидеть этот список, когда это произойдет. У меня есть ожидание, я могу сто фамилий назвать, ожидаю, что все эти люди помогут. Но кто на самом деле это сделает, давайте подождем. Буквально за неделю мы будем это знать. Потому что практически каждый сегодня, кто входит в список «Форбс», имеет свои благотворительные фонды. Мы увидим, как реагируют эти благотворительные фонды. Но я очень надеюсь, что это будут все из этого списка», – заявил Резников.