Вице-премьер Украины: На территории РФ мы действуем в лучших традициях НАТО

Вадим Москаленко.  
22.03.2024 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 890
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина, Энергетика


Удары по российским НПЗ и диверсии на территории РФ в довоенных границах – это практика НАТО закрытого неба, которую проводит Украина.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по российским НПЗ и диверсии на территории РФ в довоенных границах – это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Участников форума возмутила статья в Financial Times о том, что Вашингтон просит Украину не бить по российским НПЗ.

«Что украинская сторона ответила, если действительно такой запрос был?» – спросила модератор встречи.

Стефанишина сказала, что «украинская сторона ответила как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведёнными на территории РФ».

Она напомнила о заявлениях «официальных лиц» о том, что это абсолютно законные цели, с военной точки зрения.

«Мы понимаем призыв американских партнёров, в то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня.

И я хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления и публикуют в Financial Times, когда в феврале 2022 года я говорила с штаб-квартирой НАТО относительно того, чтобы они отыграли свою роль и обратились к ООН, поскольку они способны закрыть небо, они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО.

В натовском понимании закрыть небо означает, в первую очередь, уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая даёт возможность бомбить украинские города, заводы, которые производят ракеты. Поэтому, собственно, мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами», – добавила вице-премьер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть