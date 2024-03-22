Вице-премьер Украины: На территории РФ мы действуем в лучших традициях НАТО

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Удары по российским НПЗ и диверсии на территории РФ в довоенных границах – это практика НАТО закрытого неба, которую проводит Украина.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участников форума возмутила статья в Financial Times о том, что Вашингтон просит Украину не бить по российским НПЗ.

«Что украинская сторона ответила, если действительно такой запрос был?» – спросила модератор встречи.

Стефанишина сказала, что «украинская сторона ответила как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведёнными на территории РФ».

Она напомнила о заявлениях «официальных лиц» о том, что это абсолютно законные цели, с военной точки зрения.

«Мы понимаем призыв американских партнёров, в то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня. И я хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления и публикуют в Financial Times, когда в феврале 2022 года я говорила с штаб-квартирой НАТО относительно того, чтобы они отыграли свою роль и обратились к ООН, поскольку они способны закрыть небо, они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. В натовском понимании закрыть небо означает, в первую очередь, уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая даёт возможность бомбить украинские города, заводы, которые производят ракеты. Поэтому, собственно, мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами», – добавила вице-премьер.