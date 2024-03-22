Вице-премьер Украины: «Нас настоятельно попросили не портить воздух на Вашингтонском саммите НАТО»

Членство Украины в НАТО на повестке не стоит, и главная задача киевского режима – уговорить руководство альянса дать юридические гарантии того, что хотя бы этот вопрос не «сольют», чему больше всех противятся США.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас весь диалог с союзниками из штаб-квартиры сводится к тому – пожалуйста, ведите себя спокойно на Вашингтонском саммите, потому что мы не знаем, какой будет твит Трампа после встречи лидеров. У нас очень понятная позиция, мы не говорим сейчас о членстве в НАТО, мы ещё до саммита в Вильнюсе предложили формат «приглашения» как юридически обязывающего формата, который действительно гарантирует членство в НАТО. Но наиболее удивительной для меня является позиция союзников, потому что очевидно – союзники не думают, что у НАТО есть в наличии или НАТО может предложить Украине механизмы, которые позволят её защитить или политически поддержать. Я думаю, что сами союзники не верят сейчас в НАТО», – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что страны-члены НАТО не должны бояться формата «приглашения» – это не предоставление оружия, 5-я статья или закрытие неба, а лишь гарантия, что вопрос не «сольют» за спиной союзников и Украины.

«У нас нет иллюзии, у нас очень простая позиция – вопрос приглашения имеет намного большее значение, чем просто политический сигнал для Украины. Хочу обратить внимание, что рядом абсолютно со всеми заявлениями, сделанными НАТО в поддержку членства Украины в НАТО за все годы независимости – это просто были слова на бумаге, это не было юридическими решениями. Точно так же все слова, которые закреплены сейчас в декларациях и документах – это просто слова. Мы видим, насколько турбуленты сейчас именно политические избирательные процессы в демократических странах, а вопрос приглашения – это не вопрос предоставления Украине оружия, это не вопрос закрытия неба, не вопрос 5-й статьи – это вопрос юридического решения. Приглашение Украины в НАТО – это юридическая гарантия того, что за спиной союзников и за спиной Украины не будет никаких переговоров. Поэтому для нас важно это решение, и оно будет на столе столько, сколько нужно. Единственное, радует, что наше восприятие саммита лидеров и союзников немного разное, потому что самые важные решения как раз союзники не готовят на саммиты. Условно говоря, саммит – это нетворкинг. Поэтому нас и призывают не портить атмосферу. Это решение может быть принято в любой момент, нам не нужно ждать конкретного собрания на уровне лидеров, однако, конечно, у нас сегодня нет визави или контерпарта, с которым можно просто вести даже этот диалог», – объяснила вице-премьер.

Она добавила, что это не означает, что поддержки нет: на момент Вильнюсского саммита 29 членов НАТО поддерживали приглашение и 9 из них – «весь восточный фланг», блокировали все иные решения, «и никакие угрозы их не могли сломать».

«Однако есть ключевые противники этого решения – это США и Германия. Я думаю, что сейчас это США, которые, собственно, не дают возможности этому диалогу даже развиваться. И это очень и очень печально», – заключила Стефанишина.