Вице-премьер Украины: Ситуация будет ухудшаться. Лучше отсидеться за границей

25.10.2022  15:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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беженцы, Дзен, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Украинцам, которые покинули страну после начала боевых действий, лучше не возвращаться этой зимой на родину

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила вице-премьер – министр по делам реинтеграции грации Ирина Верещук, отвечая на вопрос, как вернуть в страну миллионы покинувших ее людей.

Украинцам, которые покинули страну после начала боевых действий, лучше не возвращаться этой зимой на...

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«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия», – сказала Верещук в эфире транслируемого по украинским каналам телемарафона.

Она считает, что возвращаться слишком опасно.

«Если есть возможность остаться и перезимовать за границей, делайте это», – призывает вице-премьер.

При этом он говорит, что возвращаться нужно будет весной, чтобы начинать «отстраивать Украину».

«Но пока лучше воздержимся. Ситуация будет ухудшаться. Выживем, переживем зиму и будем думать обо всем остальном», – заявила Верещук.

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