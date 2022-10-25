Вице-премьер Украины: Ситуация будет ухудшаться. Лучше отсидеться за границей
Украинцам, которые покинули страну после начала боевых действий, лучше не возвращаться этой зимой на родину
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила вице-премьер – министр по делам реинтеграции грации Ирина Верещук, отвечая на вопрос, как вернуть в страну миллионы покинувших ее людей.
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«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия», – сказала Верещук в эфире транслируемого по украинским каналам телемарафона.
Она считает, что возвращаться слишком опасно.
«Если есть возможность остаться и перезимовать за границей, делайте это», – призывает вице-премьер.
При этом он говорит, что возвращаться нужно будет весной, чтобы начинать «отстраивать Украину».
«Но пока лучше воздержимся. Ситуация будет ухудшаться. Выживем, переживем зиму и будем думать обо всем остальном», – заявила Верещук.
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