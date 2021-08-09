Вице-премьер Украины: «Заставим русских стыдиться Крыма и выплатить репарации»

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия признает, что ошиблась, воссоединившись с Крымом, и в обозримом будущем заплатит за это Украине.

Об этом в интервью бывшему российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе о том, что Крым – это ошибка, Крым – это реальное преступление. Причем пользы она стране не принесла, а только вред. Раз-два-три-четыре-пять-десять – и постепенно начнет меняться отношение самих россиян к этому. И тогда, после этой замены, мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться», – сказал вице-премьер.

«Давайте вспомним простую вещь – агрессия гитлеровской Германии против Европы, против стран бывшего Советского Союза, сегодня самостоятельных, независимых, погибшие белорусы, русские, украинцы, казахи, грузины и так далее. Но проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: «Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации». И платят по сей день, выплачивают. И платят в том числе гражданам Израиля, на сегодняшний день, за холокост и так далее. То есть хватило же у политического руководства Германии [воли], и местное население их не снесло, на вилах не вынесли. Да, признали. Так и произойдет в России, причем в достаточно обозримом будущем», – заявил Резников.