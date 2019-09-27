Вице-премьер Зе-правительства расхвалил Петра Порошенко и его политику

27.09.2019, Киев, Игорь Петров

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала skrypin.ua рассказал о том, что обязан своим карьерным ростом Петру Порошенко, который был «человеком на своем месте».

Кроме этого, Кулеба поделился своим видением интеграции в ЕС и НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-премьер признает, что Украина сама по себе не является ценностью для Европы.

«Более того, даже некоторые страны-члены ЕС не являются ценностью для ЕС», – отметил он, подчеркнув, что для успешной интеграции в НАТО украинской армии пора переходить с горилки на виски.

«Я хочу, чтобы украинские офицеры чаще пили виски с офицерами стран НАТО и меньше – другие алкогольные напитки с офицерами стран не НАТО. Когда они так «законнектятся», будут понимать друг друга, все будут работать по одним общим стандартам, – это то, что нам надо», – уверен Кулеба.

Затем, Дмитрий Кулеба рассказал, как лично уважает Петра Порошенко и приветствует его удачную политику и хорошую работу как главы государства, особенно, в начале президентского срока, когда началась война в Донбассе.

При этом он приписал исключительно Петру Порошенко «заслуги» в антироссийских санкциях, в политическом давлении Запада на Россию и в «успешных реформах» на Украине.

«Я с уважением отношусь к Порошенко потому что он, собственно, назначил меня послом, дал карьерный толчок. Из того позитивного, что он сделал для страны, это, безусловно, 2014 год.

Он очень много сделал чтобы сколотить эту международную коалицию. Все то, что украинцы воспринимали как данность – санкции, заявления в поддержку Украины – за все это нужно было вгрызаться и очень серьезно. Порошенко был человеком на своем месте. Он запустил ряд важных реформ», – заявил Кулеба.

Отметим, в отношении экс-президента открыт целый ряд дел по обвинению в очень серьезных государственных преступлениях.

Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев грозится отправить коррупционера-Порошенко за решетку, однако пока все ограничивается только словами.