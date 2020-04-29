Вице-президент УСПП: Протест предпринимателей – свидетельство полного отсутствия стратегии у Зеленского

29.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские предприятия оказались на грани выживания из-за ограничительных мер на период карантина. Правительство ничего не делает для поддержки бизнеса, и предприниматели, вышедшие протестовать под Кабмин, высказали те проблемы, которые сейчас тревожат многих.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

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«Карантин привел к явной дискриминации отдельных бизнесов. Кому-то не дают возможность работать, а кому-то делают поблажки и, хотя по виду деятельности этого вроде бы нельзя. Все это видят. Многие малые предприятия могут работать не создавая угрозу здоровью. Не думаю, что ее создают, например, маленькие магазины или парикмахерские.

Кроме того, малый бизнес не получает больших прибылей, у него нет значительных запасов средств, и остановка деятельности ставит под вопрос само выживание предпринимателей и их сотрудников. Не получая выручку многие не в состоянии платить зарплаты. Остановка малых предприятий – это удар не только по экономике, но и по социальному благополучию граждан.

У меня вызывают вопросы принятые карантинные меры. Карантинные меры могут быть обоснованными, если они сопровождаются соответствующими санитарными и противоэпидемиологическими мерами. Но у нас даже нет точной статистики, поскольку тестирование не проводится в должном объеме. Нет точной информации о смертности и пр.

Все решения о введении карантинных мер приняты без достаточной информации, на авось – все страны что-то делают, давайте и мы это будем делать. Но мы принесли в жертву нашу экономику и благополучие граждан.

Страдает не только малый, но и крупный бизнес. У больших предприятий тоже сейчас проблемы с покрытием своих расходов, с выплатой зарплат. Просто малый бизнес более мобильный, он не будет сидеть дома, он быстрее выходит на улицы и говорит о проблемах. Спасибо малому бизнесу, за то, что эти предприниматели озвучивают то, что тревожит многих.

Я считаю, что принятые карантинные меры не обоснованы, ничего не сделано для того чтобы подстраховать экономику, никто не представляет себе, как выводить ее из этой ситуации.

Власть говорит: мы будем создавать 500 тысяч рабочих мест. Каким образом? Никакой программы нет. Мер по поддержке экономики нет. Те меры, которые были приняты для поддержки бизнеса, очень слабы. Конечно, хорошо, что уменьшили какие-то платежи, но все равно предприятиям надо платить налоги. За счет чего, если у них нет денег даже на зарплаты сотрудникам?

Для многих малого, и не только малого бизнеса, сейчас это неподъемная нагрузка. Нет никакой стратегии, есть какие-то обещания, какие-то примитивные заявления. Бизнес поставлен на уровень выживания», – сказала Юлия Дроговоз.